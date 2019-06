Fontana: Con autonomia più investimenti e semplificazione

Si sono svolti questo pomeriggio a Palazzo Lombardia, alla presenza del presidente Attilio Fontana e degli assessori regionali, gli Stati Generali del Patto per lo sviluppo. I rappresentanti della Giunta hanno incontrato gli stakeholder del mondo dell'impresa, del sindacato, degli enti locali, delle professioni, dell'università e dell'associazionismo per presentare azioni e risultati che hanno caratterizzato il primo anno di legislatura, raccogliere nuove istanze e illustrare gli atti di programmazione che sta portando avanti, anche nel breve periodo, l'Esecutivo del presidente Fontana.

Diversi i temi al centro dell'incontro, tra questi: l'assestamento di Bilancio, il documento di finanza regionale (DEFR), la programmazione comunitaria e le politiche di semplificazione. Hanno trovato spazio anche il progetto di legge sulla rigenerazione urbana che sarà discusso la prossima settimana in Consiglio regionale e la proposta di protocollo d'intesa della Lombardia sullo sviluppo sostenibile "Abbiamo declinato queste tematiche - ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - ponendo al centro del ragionamento l'autonomia. Ho cercato di far comprendere ai nostri interlocutori come, grazie all'autonomia, sarà più facile centrare obiettivi strategici che favoriranno lo sviluppo della Lombardia e più in generale miglioreranno al qualità della vita dei cittadini". 1) ASSESTAMENTO BILANCIO, 228 MILIONI DI INVESTIMENTI AGGIUNTIVI PER IL 2019 - Entrando nello specifico delle materie trattate, la manovra di assestamento di bilancio 2019-2021 è incentrata sulla necessità di mantenere inalterata la spesa complessiva (per invarianza delle entrate) e di rivisitarla in funzione delle priorità definite nella programmazione e di garantire il rispetto dell'Intesa con lo Stato in materia di investimenti previsti. Per favorire gli investimenti sul territorio, sono state previste risorse aggiuntive sino al 2023 che, incluse quelle di quest'anno (228 milioni), ammontano a circa 830 milioni di euro. A fine luglio inizierà la discussione in Consiglio regionale, dopo i passaggi in Giunta e nelle Commissioni.

FONTANA: TPL, INCENTIVI A IMPRESE E EDILIZIA SANITARIA

"Nella manovra in corso di definizione - ha proseguito il presidente Fontana - la Giunta regionale si concentrerà su diverse priorità tra cui gli incentivi alle imprese, il Trasporto Pubblico Locale, gli investimenti per edilizia sanitaria, l'ammodernamento tecnologico degli ospedali e la Pedemontana".

CAPARINI: PREVENZIONE E INVESTIMENTI AGGIUNTIVI

"Il documento - ha aggiunto l'assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione Davide Caparini - prevede inoltre contributi per gli Enti locali, il potenziamento del Fondo sanitario, investimenti per migliorare la qualità dell'aria e incentivare la mobilità sostenibile e per la prevenzione del rischio idrogeologico e la tutela ambientale".

SEMPLIFICAZIONE AL CENTRO DELL'AZIONE DI GOVERNO

Si è inoltre posta l'attenzione su come la semplificazione, già declinata, in questo primo anno di governo, debba diventare ancor più la parola chiave di questa Legislatura.

LINEE DI INTERVENTO E STATO DELL'ARTE

Per quanto riguarda l'accelerazione dei tempi si è proceduto con la reingegnerizzazione delle piattaforme applicative, la definizione di nuovi standard per l'interoperabilità e la sperimentazione della tecnologia blockchain per bandi e condivisione di dati e certificati da parte di più enti pubblici. Per semplificare l'accesso ai servizi, oltre alla semplificazione nel linguaggio dei bandi regionali, sono state agevolate le procedure autorizzative per la mobilità dei veicoli eccezionali e dei trasporti eccezionali; il sistema unico di prenotazione delle prestazioni sanitarie per le strutture pubbliche e private e il modello di presa in carico dei pazienti cronici ed è stata digitalizzata la procedura di assegnazione dei servizi abitativi pubblici. Per migliorare la capacità amministrativa degli enti locali sono state, inoltre, promosse attività formative di supporto agli enti locali e attivata un'offerta regionale di servizi per pagamenti elettronici e gestione dell'identità digitale.

IMPEGNO CONCRETO SU SVILUPPO SOSTENIBILE

E' stato infine proposto agli stakeholder, per una loro valutazione, il Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile. Tra gli ambiti d'intervento per far diventare la Lombardia una delle regioni leader in Europa il miglioramento della qualità dell'aria e del sistema dei trasporti, lo sviluppo e la tutela delle aree naturali, il contenimento del consumo di suolo e la promozione della rigenerazione urbana. (LNews)