Fontana, consiglieri Lombardia da Toti? Non e' mio problema. E su autonomia...

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, non intende occuparsi dell'eventuale passaggio di alcuni consiglieri regionali di Forza Italia alla nuova formazione di Giovanni Toti, 'Cambiamo': "Sono problemi che non mi riguardano, ho gia' i miei", ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un parere. Fontana ne ha parlato oggi a margine di un evento alla Triennale di Milano.

Interpellato sull'autonomia, secondo il presidente della regione Lombardia il centrosinistra ha "creato questo mito dell'autonomia buona e dell'autonomia cattiva" per "giustificare il si'" a quella richiesta dal presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, "ma il mondo e' fatto di tanti ingenui, anche se non e' che tutti debbano esserlo". Il governatore ha espresso la sua critica a margine di un evento alla Triennale commentando alcune dichiarazioni del ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. "Ho letto talmente tante sciocchezze e continuo a leggerle, purtroppo c'e' un ministro del Sud che sta scrivendo cose irraccontabili - ha aggiunto -. Prima di parlare si leggano i documenti, che sono stati fatti agli stessi tavoli con gli stessi interpreti. Solo chi non ha letto niente o chi e' in palese malafede puo' fare queste affermazioni". "Io comunque - ha concluso - rinnovero' la proposta di andare avanti nel lavoro che e' gia' stato fatto", anche in vista di un incontro con il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, previsto per il 24 settembre.