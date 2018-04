Fontana: "Conti Trenord in ordine? Bene, ma treni arrivino puntuali". VIDEO

Fontana: "Conti Trenord in ordine? Bene, ma treni arrivino puntuali"

"I conti di Trenord sono in ordine? Me ne rallegro, ma cosa più importante credo sia che i treni arrivino in orario. La gente si aspetta prima di tutto, questo". Attilio Fontana , Governatore della Lombardia, ha il dono della sintesi e di non girare troppo intorno alle cose. Quando gli si chiede dei dati di bilancio di Trenord pubblicati oggi che fanno segnare un incremento del 14% degli utili con oltre 15,9 milioni di euro incassati in più, il numero uno lombardo non fa i salti di gioia. Certo, si dice soddisfatto ma allo stesso tempo "sarei preso per pazzo se non vedessi che la gente si aspetta altro da Trenord". Fontana aggiunge anche, sul tema dei massimi ribassi negli appalti pubblici, che è molto difficile intervenire dato che la materia è di competenza nazionale. Gentile, posato, mai una parola fuori posto. Quello che deve dire però lo dice. E sugli appalti aggiunge: "È una questione assolutamente irrisolvibile".