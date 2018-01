Fontana contrattacca: "Non sono razzista, difendo il popolo italiano"

Attilio Fontana

Lombardia: Fontana, non sono razzista ma difendo popolo italiano

Il candidato governatore del centrodestra in Lombardia, il leghista Attilio Fontana, assicura: "Non sono razzista. A dimostrarlo ci sono anni di politica senza macchia". Cosi' si difende in un'intervista al 'Giornale' dopo la bufera per i suoi commenti sulla razza bianca. Parole che Fontana torna a definire "un lapsus".

"La Lega - sostiene il candidato - non e' razzista. Invece di razza dovevo dire popolo italiano o cultura nazionale che vanno difesi da un'invasione che rischia di distruggerci". Secondo Fontana, "emigrare e' la cosa peggiore che possa capitare, dobbiamo impedirla. Non possiamo accogliere un miliardo di persone". Il candidato promette che non dira' piu' 'razza bianca' "ma diro' sempre - si impegna - che la nostra gente e la nostra cultura vanno difese".