Fontana: entra nel vivo iter per nuovo ospedale di Busto e Gallarate

"Entra nel vivo l'Accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale di Busto Arsizio e Gallarate", in provincia di Varese. "Oggi in Giunta è stata approvata la promozione dell'Accordo ed è stata stabilita l'ubicazione, d'intesa con i due Comuni che ora valuteranno attentamente l'accessibilità viabilistica al nuovo presidio. Le procedure e le valutazioni ambientali possono dunque partire, in modo da poter definire l'Accordo entro un anno. L'investimento previsto per la Regione Lombardia è di 350 milioni di euro". A fare il punto sul progetto, al termine della Giunta regionale è il governatore lombardo Attilio Fontana.

Il presidente ha proposto, di concerto con gli assessori Giulio Gallera (Welfare) e Massimo Sertori (Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni), la promozione dell'Accordo di programma per la costruzione dell'ospedale, individuando quali soggetti interessati, oltre alla Regione, il ministero della Salute, i Comuni di Busto Arsizio e Gallarate, l'Ats dell'Insubria e l'Azienda socio sanitaria territoriale della Valle Olona. Alla definizione del progetto, si legge in una nota, saranno anche chiamati "stakeholder e professionisti di caratura internazionale".

Il percorso di valutazione di questa nuova realizzazione risale a diversi mesi fa. La sede dell'ospedale è stata decisa in considerazione dell'intesa fra le due amministrazioni comunali. E l'area indicata è individuata nel quartiere di Beata Giuliana a Busto Arsizio. Il costo stimato per la costruzione dell'opera "sarà finanziato a valere sul Fondo per investimenti per l'edilizia sanitaria e attraverso la valorizzazione delle attuali strutture mediche della zona", spiegano da Palazzo Lombardia. Il progetto dovrà prevedere una rivalutazione della viabilità d'accesso al nuovo ospedale.

"L'obiettivo è molto ambizioso - spiega Gallera - Costruiremo un ospedale moderno e funzionale, per un ampio bacino d'utenza. Il presidio unico favorirà la gestione dei servizi in modo ottimale, a totale beneficio dei cittadini e dei professionisti che vi lavoreranno. Per il territorio un passo avanti fondamentale verso una qualificazione delle cure e delle prestazioni