Fontana in visita ad Arcore. Ultime ore di incertezza sul candidato

Attilio Fontana

di Fabio Massa

Una visita ad Arcore alle 17 circa. E poi, un'ora dopo, il consiglio nazionale (ovvero, regionale lombardo) della Lega Nord. Sono ore complicate nel centrodestra. Attilio Fontana si dovrebbe recare, secondo rumors raccolti da Affaritaliani.it Milano, nella dimora di Silvio Berlusconi per la seconda volta in due giorni. Già ieri si erano visti brevemente. Oggi la visita avrebbe il sapore dell'accordo definitivo. Certo, il presidente di Forza Italia qualche dubbio ancora ce l'ha. Sondaggi che danno la sua conoscibilità inferiore a quella di Mariastella Gelmini, una contraerea di Forza Italia attiva a tutto campo. Ma Fontana è sicuro di potercela fare, e la Lega non vuole a nessun costo mollare la Lombardia. Quello che si potrebbe prospettare però è un secondo round rispetto a quello di ieri tra Salvini e Berlusconi. Alla fine, secondo i bookmakers, Fontana è ancora favorito. Però gli sherpa sono al lavoro e anche i guastatori...

