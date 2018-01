Fontana: "Lega forte e coesa". Gori: "Fontana uguale a Salvini"

Foto La Presse

FONTANA - "La prima cosa che farò da governatore sarà ampliare la platea delle famiglie che beneficiano degli asili nido gratuiti". Lo ha ribadito Attilio Fontana, candidato governatore alla Regione Lombardia, a margine dell'apertura della campagna elettorale di Energie per l'Italia di Stefano Parisi. "La mia affermazione, se ci sara', derivera' dalla compattezza del centrodestra e dalla compattezza delle idee che sono alla base di questa alleanza. Sugli altri non mi esprimo". Cosi' il candidato del centrodestra alla presidenza della regione Lombardia, Attilio Fontana, sull'ipotesi che le divisioni nel centrosinistra possano costituire un vantaggio per la sua vittoria al voto del 4 marzo. In merito invece al mancato accordo del movimento Energie per l'Italia di Stefano Parisi con il centrodestra alle politiche, Fontana si e' limitato a dire che "mi sembra di capire che non ci sia a livello nazionale, ma che invece voglia mantenere questo accordo con me in Lombardia". Fontana ha parlato nell'ambito di un convegno organizzato proprio dal movimento fondato da Parisi. Nessun rischio scissione nella Lega Nord dopo i 'distinguo' all'interno del partito a seguito della candidatura di Giulia Bongiorno alle politiche del 4 marzo: "la Lega non si dividera' mai", si e' detto convinto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana. L'avvocato Bongiorno, ha agginto, "e' una persona sicuramente molto capace", tra l'altro "e' una mia collega e gli avvocati sono tutti bravi", ha aggiunto in tono scherzoso arrivando a un'iniziativa elettorale di Energie per l'Italia. Sulla 'crisi' all'interno del partito dopo l'annuncio della candidatura dell'avvocato Bongiono, Fontana ha inoltre sostenuto che in realta' si tratta di "piccoli dettagli che non incidono sulla sostanza di una Lega forte e coesa. Sono magari delle visioni diverse su limitati problemi".

GORI - "Fontana è un moderato per finta, un Salvini con la giacca e la cravatta". E ancora: "I dirigenti di LeU hanno motivato la decisione di candidarsi da soli con motivazioni sempre diverse. Prima le primarie, poi le elezioni in Sicilia, poi il problema era la candidatura di Renzi a Milano, che non c'è stata. Ora parlano di una proposta che non è abbastanza discontinua rispetto a quella della destra. La verità è che da una parte c'è un candidato che parla di razza bianca e dall'altro noi che proponiamo vero cambiamento. Credo che anche gli elettori di Liberi e Uguali l'abbiano capito e che ci sosterranno". E infine, su Lorenzin: "Non stiamo discutendo con Beatrice Lorenzin su una lista per sostenere la mia candidatura".

RENZI - "In Lombardia c'e' chi parla di innovazione tecnologica come Giorgio GORI e chi invece parla di razza bianca. I moderati del centrodestra se lo ricordino quando andranno a votare"

BEPPE SALA - "A Giorgio Gori suggerisco di continuare a essere quello che e', una persona che esamina le cose, che studia il triplo di quanto faccio io. Noi dobbiamo aiutarlo a concentrare i messaggi su poche ma fondamentali cose che possono sfondare nella testa e nei cuori dei lombardi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Vorrei pensare che certe uscite di Fontana - ha aggiunto - gli facciano perdere dei voti ma non ne sono cosi' sicuro. Credo che facciano piu' indignare noi". E ancora: "Due anni fa vi siete fidati di me in campagna elettorale. Non era facilissimo, pensate che non lo sapessi? Ma penso che oggi siate contenti di averlo fatto". E sulla questione Rozza: "Sara' fondamentale che l'assessore Rozza rimetta le deleghe, quando non lo so, a quel punto decidero' se riassegnarle subito o tenerle io dato che la campagna elettorale e' abbastanza breve".