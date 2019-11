Fontana: "Milano dà poco? Provenzano pensi solo alla Sanità..."

Nuovo botta e risposta tra il ministro per il Sud Peppe Provenzano e il governatore lombardo Attilio Fontana , dopo l'intervento dei giorni scorsi in cui l'esponente Pd aveva parlato di Milano in termini ambigui, sostenendo che il capoluogo lombardo "attira molto" ma non restituisce altrettanto al Paese". Intervistato a margine di un incontro dei democratici a Bruxelles, Provenzano ha gettato acqua sul fuoco: "Milano? Nessuna polemica, mi dispiace se qualcuno si è risentito".

Ma Fontana rilancia: "Provenzano ha espresso concetti sbagliati e mi stupisco che un ministro abbia questo atteggiamento nei confronti di una parte dell'Italia". Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, a Rai Radio1 per Radio anch'io, torna cosi' sulla polemica sollevata dalle parole su Milano del ministro per il Sud e osserva che "sul 'restituire' all'Italia mi permetto di ricordare il costo della cosa pubblica che in Lombardia e' inferiore alla media italiana di 1.300 euro per cittadino. Mi permetto di ricordare la sanita' della Lombardia, che 'restituisce' tante prestazioni a cittadini che vengono da altre parti di questo paese". "Credo che un'affermazione di questo genere dimostri una scarsissima conoscenza dei fatti, uno scarsissimo senso istituzionale e - incalza - una acrimonia nei confronti di una parte del Paese. Da venerdi' mi aspetto che si faccia qualche passo avanti".