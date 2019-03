Fontana: "Per emergenza droga a Rogoredo serve strategia di aiuto e ascolto"

Per la zona di Rogoredo a Milano, dove si trova il cosiddetto 'Boschetto della droga' bisogna fare un "tentativo di un approccio diverso, meno repressivo e di avvicinamento, aiuto e ascolto di chi e' caduto in questo dramma: assisterli e prenderli in carico dal punto di vista sanitario e psicologico". E' quanto ritiene il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ne ha parlato con i cronisti arrivando al forum organizzato dal Corriere della Sera nell'atrio della stazione di Rogoredo.

"Credo che negli anni si sia sottovalutato il problema della droga: bisogna far capire ai giovani il dramma che si vive e per questo non e' sufficiente la repressione, bisogna cercare di incidere su chi purtroppo si lascia coinvolgere" ha poi sottolineato Fontana.