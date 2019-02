Fontana presenta il suo partito: "Non è un pullman per la Lega"

Non chiamatelo pullman. Non chiamatelo carrozzone. Al massimo, per essere ironici, potremmo definirla una stazione intermedia. Oggi Attilio Fontana , presidente di Regione Lombardia, insieme a Giacomo Cosentino , capogruppo della lista del governatore in consiglio regionale, e a Paolo Grimoldi , segretario della Lega Lombarda, ha presentato la nuova formazione politica "Lombardia Ideale", di fatto un vero e proprio partito che ha nello stesso Fontana il suo punto di riferimento ma che, come chiarisce Grimoldi, "può e deve essere replicato a livello locale".

Insomma, dopo Lombardia Ideale, potrebbe esserci una Abbiategrasso Ideale, Varese Ideale, Bergamo Ideale, e così via. In sala molti esponenti di altri partiti. E, ovviamente, della Lega. Sul rapporto con il Carroccio spiegano diffusamente i presentatori della lista. Fontana: "Questo nasce come luogo per coloro i quali hanno deciso di non entrare in partiti storici ma che si sentono vicini ai valori espressi da Matteo Salvini e dalla Lega. Non ci discostiamo da questi valori, il nostro obiettivo sono le amministrazioni locali e i tanti assessori e consiglieri di Lombardia. Tra i nostri valori fondamentali c'è l'autonomia e la valorizzazione dei territori: per questo ci presentiamo alle elezioni amministrative di maggio".

Va dritto al punto Cosentino, rispondendo implicitamente a quelli che pensano che la lista possa essere un pullman per trasportare i fuoriusciti da Forza Italia e da Fratelli d'Italia: "La linea politica è la condivisione di principi sovranisti e identitari della Lega. Stiamo dando una casa, non stiamo fornendo un pullman per gente buona per tutte le stagioni, Saremo molto territoriali".

Grimoldi: "La Lega di Matteo Salvini si sente supportata da queste attività sul territorio e le supporta. L'attivita sarà coordinata e parallela, non come la lista Maroni, che era rimasta solo a livello regionale, ma replicandosi sulle amministrazioni locali. C'è una cosa che dice tutto: la sede sarà in via Bellerio proprio di fianco alla Lega Lombarda. Diciamo che in questi mesi tanti esponenti di altri partiti ci hanno contattato per avvicinarsi alla Lega. Ecco: questo è il modo".