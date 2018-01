Fontana e la razza? Basta, parlate di nidi gratis, lavoro, sanità e sicurezza

Pinocchio

C'era una volta la politica. Ieri l'ho detto, oggi mi ripeto, dopo la vicenda della "razza". Non se ne può più. Le abbiamo già sentite queste cose. Abbiamo già sentito del fascismo, del daghele al negher, dell'antifascismo, della difesa della Costituzione, dei grandi ideali, del liberalismo, del liberismo, della democrazia e dell'aristocrazia, della repubblica e della monarchia. Abbiamo già sentito tutto. Tutto. Tutto. Basta, smettetela. Fatevi un foglietto e scriveteci sopra: nidi gratis e come realizzarli (non vi scordate la seconda parte: come realizzarli che equivale a dire come pagarli). Inserimento nel mondo del lavoro e superamento di quello scandalo che sono le AFOL, gli ex servizi per l'impiego. Discussione sulle cure dentistiche: sapete che i più poveri non hanno i denti, oltre che il pane? Riforma sanitaria: giusta o sbagliata? Come applicarla? Discussione sulla sicurezza: come fare a risolvere la questione in Stazione Centrale, nelle case popolari, e tutto il resto? Ecco, magari attaccandoci un po' più ai temi concreti avremo meno il tempo di discettare di razza bianca e altre amenità simili.