Presidente Fontana risponde a Sala: autonomia è occasione storica per tutti

La risposta del presidente della Regione, Attilio Fontana, dopo il post pungente del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non si è fatta attendere: "Il sindaco Sala sa bene che una condizione di maggiore autonomia della Regione è essenziale anche per il Comune di Milano per poter proseguire sulla strada di una sempre maggiore capacità attrattiva e di miglioramento nelle offerte di servizi."

"La Regione - ha preseguito Fontana - ha il compito e il dovere di guardare a tutti i cittadini lombardi: quelli di Rozzano o Cologno Monzese, così come quelli di ognuna delle zone del capoluogo. Per questo esiste, ad esempio, il Piano regionale dei trasporti per tenere insieme le esigenze e i bisogni di tutti, o il Piano regionale dell'aria per il quale i confini non sono certamente fisici".

Questa la replica del presidente della Regione Lombardia alle dichiarazioni che il sindaco di Milano ha scritto sul proprio profilo Facebook che aveva posto l'accento sul fatto che la Regione in merito alla questione dell'autonomia fosse più interessata ad ampliare il proprio potere. La polemica tra i due nasce da divergenti punti di vista su tpl e aumento del biglietto ATM.

"Sono convinto - ha proseguito il presidente - che l'autonomia sia una visione strategica degli assetti di governo e che, quindi, deve essere considerata un'occasione storica da tutti e non utilizzata come mero strumento per risolvere situazioni contingenti. Ai cittadini milanesi e lombardi serve un approccio integrato e lungimirante rispetto ai grandi temi della sostenibilità ambientale e della mobilità del futuro".