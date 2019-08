Fontana: Salvini è stato costretto a questa scelta. Serve patto sui programmi

Il presidente della Regione Lombardia commenta la crisi di governo ad Agorà, su Raitre, dicendo "Ha vinto il buonsenso di Matteo Salvini, e' stata una scelta alla quale e' stato costretto, nonostante i tentativi di tenere in piedi la maggioranza. La Lega del Nord non esiste, esistono dei governatori che chiedono di andare avanti con l'autonomia". "Non mi interessa - ha poi proseguito Fontana - da chi sara' formata la nuova alleanza, mi interessa molto di piu' che ci sia un patto forte sui contenuti e programmi, e che sia siglato prima delle elezioni. Poi le scelte sugli alleati spettano a Salvini, ho la massima fiducia in lui. Ma e' il giunto momento di far fare un passo avanti a questo Paese, senza veti e bizantinismi".