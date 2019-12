Fontana: "Sardine? Mi stanno un po' sullo stomaco...". FOTO

Fontana: "Sardine? Mi stanno un po' sullo stomaco..."

"Mi stanno un po' sullo stomaco se devo essere sincero. Non le digerisco tanto, sono un po' difficili da digerire". Cosi' il presidente della Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana , a margine di Italia direzione Nord, ha risposto con una battuta a chi gli chiedeva del movimento delle Sardine.

Autonomia, Fontana: "Temo dilazione dal Governo"

Dopo l'informativa sull'autonomia presentata ieri dal ministro Francesco Boccia in Cdm, il governatore Attilio Fontana teme che dal governo arrivi una risposta dilatoria sull'argomento. A chi gli chiedeva se il percorso sull'autonomia indicato da Boccia si sia gia' inceppato, Fontana ha risposto: "Parrebbe di si'. Sto aspettando qualche comunicazione, avremmo dovuto trovarci venerdi' 6 per avere la versione definitiva del testo del ddl e per vedere se quei due emendamenti che avevamo presentato erano stati accolti o meno, e poi avrebbe dovuto essere portata con la Finanziaria. Adesso vedremo, dalle notizie che sono emerse ieri sera sembrerebbe che non si seguira' piu' questo cammino, e quindi aspettiamo che il ministro ci dica qualcosa. Io il venerdi' pomeriggio l'ho tenuto impegnato, per ora". A margine dell'evento Italia direzione Nord, il governatore ha parlato cosi' delle reazioni del M5s sul tema dell'autonomia: "Mi sembra che le reazioni che hanno avuto i 5 stelle alla proposta di Boccia siano chiare. E' evidente dal precedente governo che i 5 stelle non ci sentono minimamente su questo argomento, non hanno la capacita' di comprendere il significato vero di questa riforma, continuano a fare demagogia fine a se stessa e quindi temo che la risposta sara' ancora una volta dilatoria".