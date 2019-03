Fontana sulla Tav: "Serve a tutta Italia. Impensabile bloccare bandi"

Sulla Tav il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, fa sapere la sua opinione in una nota redatta insieme al presidente del Veneto, Luca Zaia. I due governatori leghisti non hanno dubbi a riguardo: "Tav e infrastrutture veloci, sicure e moderne servono non solo alle imprese, ma a tutta Italia. Giusto approfondire i costi reali e chiedere di piu' a Francia ed Europa, ma impensabile bloccare i bandi".