Fontana: "Un rimpasto in giunta? Non ne vedo la necessità"

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del Consiglio regionale a Palazzo Pirelli, alla domanda dei giornalisti se prevedeva un rimpasto nella giunta regionale dopo i risultati delle elezioni europee, ha risposto: "Penso proprio di no, non ne ho nessuna intenzione, non ne vedo la necessita', siamo stati eletti, stiamo andando benissimo cosi', quindi non vedo perche' cambiare qualcosa".