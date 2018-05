Milano Food City, Sangalli: "Settore da 18mila imprese, porte aperte a solidarietà"

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Milano Food City con “Le 7 virtù del cibo” - gusto, incontro, energia, diversità, nutrizione, risorsa, gioco – si è aperta oggi lunedì 7 maggio con l’inaugurazione conviviale a Palazzo Bovara, il Circolo del Commercio, organizzata da Confcommercio Milano con il supporto di APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani. Un via speciale per il grande evento promosso dal Comune di Milano in collaborazione con Confcommercio Milano, Camera di Commercio, Fiera Milano, Coldiretti, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Veronesi: con un food talent per valorizzare la lotta allo spreco. “Il food – ricorda Carlo Sangalli, presidente di Camera di Commercio e Confcommercio Milano - è un'altra eccellenza della nostra città in continua crescita, con 18mila imprese, solo nel settore della ristorazione, che producono un fatturato di circa 2 miliardi e mezzo, e rendono Milano più attrattiva. Ma food significa anche solidarietà. Come Confcommercio, in collaborazione con altre istituzioni, siamo impegnati in progetti che si occupano di sostenere persone e famiglie in difficoltà persino nella spesa alimentare. E' il caso di Solidando ed Emporio, due supermercati che mettono a disposizione di chi non ce la fa i prodotti donati dalle nostre imprese. Passi in avanti sono stati fatti anche nella lotta allo spreco dove si recuperano le eccedenze della catena agroalimentare. Ma sono importanti anche piccoli gesti come quello di portare a casa il cibo non consumato nei ristoranti. Recentemente abbiamo lanciato le ‘foody bag’, molto diffuse all'estero, ma solo la minoranza dei consumatori, per quanto in aumento, le chiede regolarmente”.