Food, Essenza-Boer: misterioso divorzio dopo la stella Michelin

Food, divorzio tra il ristorante Essenza di Milano e lo chef Eugenio Boer

Essenza, il ristorante di via Marghera che ha conquistato appena due settimane fa la stella Michelin, perde Eugenio Boer, lo chef che le ha fatto conquistare l'ambito riconoscimento. Un vero e proprio giallo, con il locale che risulta attualmente chiuso per inventario, mentre Boer è impegnato in Russia e non rilascia dichiarazioni. Secondo la ricostruzione di Gambero Rosso, Boer potrebbe essere stato licenziato dalla proprietà per una gestione economica forse diversa dalle aspettative.