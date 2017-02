Foodora, Deliveroo e i diritti del lavoro: Senna apre il tema a destra

Lavoro: crisi o Rinascimento

Si parla di lavoro. A destra. E già è una novità. Si parla di lavoro con una suora (Suor Anna Monia Alfieri). Novità doppia. Si parla di diritti del lavoro con Foodora e Deliveroo. Si parla di esperti di politiche del lavoro come Seghetti. Novità quasi provocatoria. Ieri sera, al co-working yo-room di via Pastrengo, l'imprenditore e politico GianMarco Senna ha riunito un parterre davvero innovativo per un tema che, a destra, troppo spesso viene declinato in modo semplicistico. Moderati da Giannino Della Frattina, caporedattore del Giornale, gli ospiti hanno parlato di innovazione, formazione, lavoro, industria 4.0. Sala piena, malgrado le sirene dei mille eventi della settimana della moda donna. "Un discorso è fare impresa, un discorso è fare finanza. Noi creiamo valore - ha spiegato Senna - La finanza invece distrugge valore. Io lavoro sul territorio e creo posti di lavoro, non faccio speculazione. E' ora che la politica si impossessi di questi temi e che se ne parli anche a destra".

@FabioAMassa