Formigoni, altra tegola: condannato dalla Corte dei conti

Altra tegola giudiziaria per l'ex governatore di Regione Lombardia Roberto Formigoni: condannato "per colpa grave" dalla Corte dei conti lombarda per via di un concorso pubblico per dirigenti bandito dalla Regione Lombardia nel 2005 e poi annullato dal Tar Lombardia, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato, per la mancata pubblicazione del bando di concorso in gazzetta ufficiale. Dando poca pubblicità al concorso, Formigoni avrebbe così voluto favorire alcuni candidati vicini a Comunione e Liberazione. Per affrontare la causa che ne seguì, intentata dai candidati esclusi, Formigoni e la Giunta lombarda si rivolsero ad un avvocato esterno. Nonostante in Regione ci fossero 17 avvocati di ruolo di cui sette abilitati al patrocinio in Cassazione. Una condotta, come riporta Repubblica, ritenuta "inescusabile" dai guidici della Corte dei Conti.