Formigoni condannato. E sul Pirellone spunta la scritta "6 anni". Foto



FORMIGONI CONDANNATO: IL WEB IRONIZZA - Dopo la condanna a sei anni e la confisca di 6,6 milioni di euro, per Roberto Formigoni è il momento dello sberleffo. L'ex Governatore Lombardo infatti è finito al centro dell'ironia del web e sui social sono comparsi decine di fotomontaggi di scherno.



Una delle immagini più condivise è la foto del Pirellone con la scritta luminosa "Sei anni" (sulla pagina Fb "I sentinelli di Milano"), che richiama quelle analoghe decise in occasione del Family Day e del referendum istituzionale. Ma non manca che tira in ballo le famose e tanto discusse giacche colorate del Celeste o la sua dichiaratà verginità.