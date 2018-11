Formigoni, dissequestrato il conto ma è in rosso. Confermato blocco ai beni

FORMIGONI, CONFERMATO IL SEQUESTRO DEI BENI E DEL VITALIZIO

La Corte dei Conti ha confermato il blocco degli immobili, delle auto e al vitalizio che Roberto Formigoni percepisce dalla Regione Lombardia. Ha invece disposto il dissequestro del suo conto corrente, che però è in rosso. E' questa la decisione dei giudici, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, in merito alla vicenda San Raffaele-Maugeri.

Sugli averi di Formigoni, spiega Giuseppe Guastella, pesano i sequestri eseguiti sia in sede penale, dove è stato condannato a sette anni e mezzo di reclusione per corruzione dalla Corte d’appello di Milano, sia in sede contabile, dopo che la Procura regionale ha aperto una vertenza contestando un danno complessivo pari ad oltre 59,3 milioni. Danno che il 71enne ex governatore dovrebbe coprire insieme a Pierangelo Daccò.