Formigoni is back? Presenzia a un incontro su "Lombardia e sussidiarietà"

di Fabio Massa

Sarà il gran ritorno di Roberto Formigoni? Non si sa. Di certo la locandina è interessante, perché il "Celeste", che si aggira un po' dimesso e un po' depresso per Milano, non è sconfitto e non è domo. Ma veniamo al punto: "La Lombardia della sussidiarietà" è un incontro organizzato presso il Teatro Rosetum, un po' il luogo d'adozione dei ciellini di destra, dialoganti con Matteo Salvini e la Lega. Il parterre è interessante: Mariastella Gelmini, Attilio Fontana, Giancarlo Cesana, Raffaele Cattaneo, Francesco Bettoni, Carolina Pellegrini e pure l'ex dirigente regionale Neva Sbrissa, al cui addio si sono dati appuntamento tutti i big di quel mondo. La data? Lunedì 3 dicembre, alle 21. Manca, a dirla tutta, uno come Sanese, il papà del sistema regionale dei tempi. Però indubbiamente di protagonisti ce ne sono, e prevedibilmente anche un po' di attenzione mediatica ci sarà. Così, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano, Roberto Formigoni, che è sotto l'etichetta "presenzia", potrebbe anche decidere di "presenziare" provando a difendersi. Una volta tanto, fuori dal processo, visto che là è stato praticamente un massacro. Che sia stato l'indiscusso protagonista della stagione della sussidiarietà lombarda, nessuno può negarlo. Che sia stato tradito da moltissimi amici, neppure. Chissà se sarà un modo per avviare una riabilitazione lunga, e pure dolorosa.

fabio.massa@affaritaliani.it