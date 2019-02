Formigoni, processo Maugeri. L'accusa: "Imponente patto corruttivo"

Maugeri: pg Cassazione, imponente patto corruttivo

Un "imponente patto corruttivo" con "asservimento della funzione pubblica agli interessi della Maugeri" e "baratto della funzione". E' quanto ha rilevato il sostituto pg della Cassazione Luigi Birritteri nella sua requisitoria (tuttora in corso) nell'ambito del processo sui presunti fondi neri della fondazione Maugeri, che vede tra gli imputati l'ex Governatore della Lombardia Roberto Formigoni, condannato in appello per corruzione a 7 anni e 6 mesi, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Secondo il pg, che non ha ancora formulato la sue richieste davanti ai giudici della sesta sezione penale, la motivazione della sentenza della Corte d'appello di Milano, impugnata dalle difese, "e' granitica e inattaccabile", e "imponente" e' la "mole di prova".