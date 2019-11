Formigoni prova a fare il giornalista. Il giudice: no

Avrebbe chiesto di poter collaborare con un quotidiano, di svolgere una professione. Risposta: no, non si può. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, Roberto Formigoni avrebbe avanzato questa richiesta per riuscire a contribuire al proprio sostentamento. L'ex presidente della giunta regionale lombarda ha visto sequestrati tutti i propri averi e la pensione da ex senatore della Repubblica. Tutto pignorato, anche quelle proprietà che aveva cointestate. A questo punto avrebbe chiesto di svolgere il proprio lavoro, ovvero quello di giornalista professionista, così come recita il suo curriculum anche se non ha di fatto praticamente mai esercitato il mestiere. La risposta è stata no.

