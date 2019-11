Formigoni, sentenza Maugeri: pignorata la casa a Lecco

Roberto Formigoni senza pace: per l'ex governatore di Regione Lombardia è stato chiesto il pignoramento della casa a Lecco. L'istanza, racconta il quotidiano Il Giorno, è stata depositata all’ufficio delle esecuzioni immobiliari del tribunale di Lecco ed è in attuazione del provvedimento della Corte dei conti della Lombardia per l’inchiesta sul caso Maugeri dove sono stati condannati oltre all’ex presidente lombardo Roberto Formigoni, gli ex vertici della Fondazione Maugeri el’ex assessore regionale Antonio Simone. Complessivamente devono essere risarciti per danno erariale a Regione Lombardia 47 milioni di euro, di cui 5 a carico di Formigoni. La residenza a Lecco ha un valore stimato di due milioni. Già avviati anche il sequestro cautelativo di un ulteriore immobile a Sanremo ed il blocco di alcuni conti correnti.