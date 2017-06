Formigoni: "Sono innocente, sarà dimostrato". E sulla scomunica...



Formigoni non si da pace, non accetta la condanna che gli è stata inflitta. Anche con durezza. "Come sia stato possibile condannarmi e' un mistero, che diviene doppio se si pensa che tutti gli altri sono assolti". Lo afferma al Fatto quotidiano, l'ex Governatore della Lombardia: "Diciamoci la verità. Formigoni ha avuto successo in politica e ha esercitato il potere perche' e' forte e bravo. Molto bravo. E forte, perche' la mia capacita' di lavoro, la mia dedizione, la fatica con la quale ogni giorno ho seguito gli affari pubblici e' incontestabile. Tutti i lombardi vedevano che la luce nel mio ufficio non si spegneva prima di mezzanotte".



E sul fatto che il Vaticano stia studiando la possibilità di una norma per scomunicare i corrotti, Formigoni ribadisce: "Quale corruzione? In-no-cen-te. Sono innocente e sara' dimostrato chiarissimamente". Sulla gente che incontra, Formigoni fa sapere: "Qualcuno ti stima, qualcuno se ne fotte, qualcuno ti dice pirla". Alla domanda se si ricandidera', replica: "Questo non lo so, e' dal 1975 che sono in politica e certo ascoltero' gli amici sul da farsi. Finora ho sempre fatto cosi'. Sempre con una messe di voti invidiabile. Davanti a fior di politici. Ricordate un certo Scalfaro? Io prima di lui. Ricordate un certo Martinazzoli? Io prima di lui".

IL LIBRO DI AFFARI

Per 18 anni consecutivi è stato al comando della Lombardia, simbolo del potere ciellino nella regione più ricca d'Italia. Oggi Roberto Formigoni, mentre si è ritagliato un ruolo nella politica romana e su a Milano è solo un ricordo, si trova a dover fare i conti con la sentenza della condanna in primo grado a sei anni per corruzione.



Sentenza arrivata da poche ore e che Affaritaliani.it, come tradizione, ha già trasformato in un libro, "Comunione&Fatturazione", per offrire ai suoi lettori, senza filtri né commenti, le 700 pagine integrali del Tribunale di Milano.



Un documento e un affresco maleodorante dei nostri tempi, che speriamo aiuti a comprendere come politica e affari dietro le quinte si intrecciano in sinergie torbide, perverse e delinquenziali.



Perché, consci che si tratta della sentenza di primo grado e in uno stato di diritto la condanna è da considerarsi definitiva solo dopo il terzo grado di giudizio, i fatti restano. Restano i documenti, le indagini accertate, i luoghi e le date, le somme movimentate, gli incontri proibiti.



Ecco perché Affaritaliani.it rende accessibili a tutti, per appena 4,99 euro, con la tempestività e l'indipendenza che ci contraddistingue, i documenti nudi e crudi. Perché tutti possano leggere e capire le malefatte e le ruberie di un gruppo di potere annidato al vertice politico-amministrativo lombardo, che ha fatto della sanità pubblica il suo bancomat.



L'obiettivo, come spiegato anche nella premessa del direttore, Angelo Maria Perrino, e nell'introduzione del responsabile della pagina Milano, Fabio Massa, è quello di aiutare i lettori a farsi una propria libera opinione, leggendo i documenti di questo pamphlet di Affaritaliani.it, giornale indipendente e impegnato nella produzione di contenuti certi e di qualità nel processo sofferto e complicato di rifondazione del giornalismo italiano, figlio della rivoluzione digitale.

ECCO LA PREMESSA DI "COMUNIONE&FATTURAZIONE" DEL DIRETTORE DI AFFARITALIANI,IT, ANGELO MARIA PERRINO

Un affresco maleodorante dell'intreccio tra affari e politica,

Una lettura pedagogica dei fatti separati dalle opinioni

Di Angelo Maria Perrino



Offriamo all'attenzione dei lettori di Affaritaliani.it, com'e' tradizione della casa, questo straordinario documento e affresco maleodorante dei nostri tempi, per comprendere come politica e affari dietro le quinte si intrecciano in sinergie torbide, perverse e delinquenziali. Con l'aggravante che il saccheggio delle casse pubbliche avviene nel settore delicatissimo e socialmente rilevante della Sanità, dove si gioca la salute dei cittadini.

Ecco a voi dunque le 700 pagine della sentenza Formigoni. Un affresco maleodorante imperdibile che, si badi, non e' la versione parziale e da verificare dell'accusa, ma l'esito certo di un processo e di un pubblico confronto tra le parti, davanti a un giudice terzo, delle malefatte e delle ruberie di un gruppo di potere annidato al vertice del potere politico-amministrativo in Lombardia con metastasi nei gangli burocratici piu' alti e negli scranni apparentemente piu' prestigiosi e rappresentativi della gestione degli appalti e dei finanziamenti pubblici, all'interno della piu' grande,sviluppata e moderna regione italiana, spesso presa a modello e citata come benchmark della sanita' di qualita'.

Ad aggravare il quadro il fatto che il gruppo era guidato dal leader di un movimento ecclesiale come Comunione e Liberazione. Ed era composto da esponenti del massimo livello degli eredi del fondatore don Giussani i quali, tra un voto di castità', un meeting a Rimini e una riunione nella redazione del settimanale di area Tempi, non esitavano a indirizzare fiumi di denaro pubblico, centinaia di milioni di euro, in un'azione delittuosa durata un quindicennio, verso destinazioni improprie, col solo fine di ricavarne creste e tangenti da spostare con malcelata perversa abilita' nei forzieri segreti delle banche svizzere e usare per investimenti e attivita' "politica" del gruppo, ma anche in yacht e villoni, cene e viaggi del Celeste, l'antico nomignolo del Formiga, e dei suoi complici e amici.

Buona lettura, dunque. Una lettura istruttiva e pedagogica. Ricordando doverosamente che si tratta della sentenza di primo grado e in uno stato di diritto la condanna e' da considerare definitiva solo dopo il terzo grado di giudizio.

Ma i fatti sono e restano fatti, con una loro inoppugnabile testardaggine. E in queste 700 pagine, in questa meticolosa inchiesta della procura di Milano dove tutto è stato ricostruito nei dettagli, dai luoghi alle date, dalle somme movimentate, agli incontri proibiti di un gruppo che quando si sedeva intorno a un tavolo per fare leggi orientate e costruire appalti pilotati, si autodefiniva, non senza arroganza e disprezzo delle regole,"Caffe' Sanita'", i fatti sono stati vagliati, selezionati, acclarati e raccontati con certezza, come dev'essere in tribunale quando si opera in nome del popolo italiano.

Fatti, dunque, separati dalle opinioni. E sono fatti raccapriccianti.

Le opinioni le lasciamo a voi lettori, liberi di farvi un'idea diretta e di prima mano del fenomeno che abbiamo definito nel titolo Comunione&Fatturazione, conoscere e farvi una vostra libera opinione, leggendo i documenti di questo straordinario pamphlet di Affaritaliani.it, giornale indipendente e impegnato nella produzione di contenuti certi e di qualita' nel processo sofferto e complicato di rifondazione del giornalismo italiano, figlio della rivoluzione digitale.