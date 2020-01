Fortino della droga vigilato da 9 pitbull a Milano: arrestato pusher

Un pusher italiano di 45 anni e' stato arrestato dalla polizia del commissariato Lorenteggio: nella sua casa aveva creato un fortino della droga vigilato da cani. In base a quanto ricostruito, l'uomo aveva reso la sua abitazione di via Recoaro, in zona Giambellino, un fortino della droga: ad impedire ogni accesso aveva messo 9 pitbull e in vari punti del giardino, addestrati per avvertirlo di qualsiasi movimento; oltre a una serie di micro telecamere nascoste per impedire l'arrivo della polizia. Nonostante questo gli uomini del commissariato sono riusciti ad arrestarlo, trovandolo con 700 grammi di hashish e 800 euro in contanti.