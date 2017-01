Forza Italia, altra "sconfitta": dopo Aler Milano, nomina leghista per Monza

Cleto Del Ben

Nulla da fare secondo può riferire Affaritaliani.it per l'ex sottosegretario di Regione Lombardia Francesco Magnano, nome molto caro all'ex premier Silvio Berlusconi. Forza Italia infatti incassa una brutta sconfitta sul fronte delle nomine poichè, dopo aver perso il controllo di Aler Milano, dove si è verificato il cambio del vertice dall'ex prefetto Lombardi all'entrante Mario Angelo Sala, adesso deve "digerire" la nomina di un altro leghista nell'Aler di Monza e Brianza, che abbraccia anche Varese, Como e Busto Arsizio. Secondo rumors raccolti da Affaritaliani.it, a capo dell'ente brianzolo che gestisce le case popolari, lasciato vacante da Mario Angelo Sala trasferitosi a Milano, arriverà il geometra Cleto Del Ben, che secondo le prime informazioni avrebbe già una esperienza pregressa nel campo della gestione dell'edilizia residenziale. La nomina, per la quale non c'è ancora l'ufficialità, sarebbe stata ratificata nella Giunta odierna, nella quale peraltro presiedeva Valentina Aprea poichè il presidente Maroni era assente poichè in missione istituzionale.