Forza Italia: Ambrogino a Penati. L'idea (spiazzante) di De Chirico

"Presenterò una richiesta di candidatura all’Ambrogino d’oro alla memoria di Filippo Penati. Oggi pomeriggio raccoglierò le firme tra i colleghi di maggioranza e opposizione presenti in Consiglio comunale. Al di là degli schieramenti politici, penso sia il giusto riconoscimento da parte delle Istituzioni per un Politico che per Milano, la città di Sesto San Giovanni e la Provincia di Milano ha fatto moltissimo." Lo ha dichiarato a Mianews Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia a Palazzo Marino. "Tra le altre cose, Penati fu tra i protagonisti della promozione di Expo2015 nel mondo. - prosegue De Chirico - Ha contribuito a formare una classe politica di centrosinistra che oggi amministra in molti comuni della Grande Milano e non solo. Penati è una delle tante vittime di processi interminabili che logorano l’esistenza delle parti in causa, probabilmente causandone la malattia".

Poco dopo la dichiarazione di De Chirico è arrivata la notizia che il gruppo consigliare forzista ha presentato formalmente la candidatura di Penati con una letterà formale al presidente del Consiglio Comunale, Lamberto Bertolè, in cui si ricorda la carriera politica dell'ex presidente della Provincia di Milano e le vicende giudiziarie, per poi arrivare al ritiro e alle ultime fasi della vita del politico dedito al volontariato (insegnava italiano agli stranieri), alla scrittura di romanzi e amante dello sport al punto da diventare presidente di una squadra di pallavolo femminile.

Al termine della lettera si legge la motivazione della candidatura: "Si propone, in occasione delle Festività di Sant'Ambrogio e con riferimento alla concessione delle Civiche Benemerenze, di attribuire la Medaglia alla memoria per l'impegno civico, professionale e umano donato alla Città di Milano"