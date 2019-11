Forza Italia, caos nel Milanese: sindaci contro il coordinatore Salini

"Non parteciperemo ai congressi locali del partito, convocati dal coordinatore regionale in modo illegittimo nei tempi e nei modi, in palese violazione delle regole piu' elementari di democrazia interna". Lo comunicano in una nota i sindaci di Forza Italia di sette Comuni del milanese (Abbiategrasso, Assago, Cerro Maggiore, Cisliano, Corbetta, Cusago, Vermezzo), annunciando che stanno "predisponendo i ricorsi ai Probiviri e agli organismi di garanzia". Trova così ulteriore conferma quanto raccontato da Affaritaliani.it Milano, con il caos in Forza Italia per l'indizione dei congressi territoriali da parte del neo coordinatore regionale Massimiliano Salini previsti per domenica 24 novembre

A contestare l'indizione anche 5 consiglieri metropolitani, 6 assessori, 31 consiglieri comunali fra cui 9 capigruppo e 18 coordinatori locali azzurri, in rappresentanza di oltre 30 Comuni dell'area metropolitana di Milano. "Ci chiediamo a chi possa giovare questa forzatura che sta mettendo a dura prova l'unita' del partito e rischia di provocarne una pericolosa frammentazione" dichiarano gli amministratori locali di Fi. "Abbiamo chiesto un incontro urgente al presidente Berlusconi - aggiungono - per rappresentare direttamente a lui le nostre preoccupazioni. Non si puo' promuovere la democrazia interna attraverso atti unilaterali che sono l'esatta negazione della stessa".