Forza Italia contro Atm: "Taglio dei bus notturni penalizza le periferie"

Bus notturno di Atm

"La decisione di Atm di tagliare delle linee di superficie di notte è penalizzante per chi vive in periferia": così il vicecapogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Alessandro De Chirico. Che aggiunge: "Presenteremo immediatamente al sindaco e alla giunta un'interrogazione. Chiediamo come si possa isolare chi finisce di lavorare di sera. Come fa la gente a tornare a casa se per esempio vive a Quinto Romano? Arriva in De Angeli con la metro e fino a casa si usa il taxi a spese dell'assessore Granelli? La politica dei tagli con l'alibi della coperta corta è inconcepibile. Basta con la soppressione tout court degli autobus, tanto utili anche per gli anziani. Se il sindaco dice di pensare alle periferie realizzi i servizi più semplici, non li elimini"