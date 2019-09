Forza Italia divisa pure sullo stadio. Berlusconi dice sì, il territorio no

“Non abbiamo una linea sul referendum, vuoi che ce l’abbiamo sullo stadio?”. Quando alla domanda di un giornalista si risponde con una domanda, o si vuole eludere il quesito o non c’è davvero una risposta. In questo caso l’ipotesi più plausibile è la seconda. L’argomento è quello del nuovo Stadio di Milano su cui Forza Italia dimostra ancora una volta tutto il travaglio interno che la sta attraversando.

Da un lato il fronte locale, quello del no con il suo alfiere il presidente di zona 7 Marco Bestetti: “Linea dura” ribadisce questa mattina dopo aver ascoltato con aria dubitativa la presentazione dei progetti per il nuovo impianto nell’aula magna del Politecnico in Bovisa. Dall’altro Adriano Galliani, ex numero uno del Milan e ora senatore di Forza Italia, che accoglie con entusiasmo le proposte delle squadre e addirittura non nasconde una sua propensione: “Il progetto di Popoulos, mi sembra uno stadio della città e richiama l’architettura di Milano: il Duomo, la Galleria, le nostre icone. L’altro stadio è bellissimo, ma mi sembra più simile ad altri nel mondo. È troppo bello questo progetto per lasciarlo perdere”.

Ma il punto politico è un altro: Galliani è da sempre uno degli uomini più vicini al Cavaliere ed è convinto che Silvio Berlusconi presto “esprimerà un parere” positivo alla costruzione del nuovo impianto e sull’inevitabile requiem per il Meazza. Lo dice ai giornalisti senza remore e lanciando con gli occhi una frecciatina nei confronti del partito locale, che lo guarda a pochi metri di distanza: “Bloccare lo sviluppo della città lo trovo veramente... non voglio usare degli aggettivi troppo forti”. La precisazione che arriva dopo da parte del senatore di Forza Italia mostra tutta l’evidenza della crisi del partito: “Io evidentemente non sono Forza Italia Milano: sono totalmente a favore di questo stadio e non capisco come si possa essere contro. Se il fronte cittadino di Forza Italia è contrario, io sono totalmente in disaccordo”.Con leader ‘tirato per la giacchetta’ e il dialogo tra big e rappresentanti locali praticamente bloccato, il cotè della presentazione dei due progetti ha mostrato questa mattina ancora una volta il dramma dello sbando di quel partito che ha orientato le scelte degli italiani per 20 anni.

Cerca di mettere una pezza il capogruppo a Palazzo Marino Fabrizio De Pasquale, spiegando la posizione dei consiglieri: “Noi lavoriamo per la cittadinanza e dobbiamo considerare tutti gli aspetti. L’area è satura dal punto di vista commerciale. Inviteremo anche Galliani a parlarne”. Mentre arriva il mormorio dalle retrovie: “Non è affatto vero che Berlusconi è d’accordo con lui”.