Forza Italia, Graziano Musella nuovo commissario provinciale di Milano

Il responsabile nazionale Organizzazione di Forza Italia, Gregorio Fontana, comunica che su proposta del coordinatore regionale della Lombardia, Maria Stella Gelmini, e in applicazione dell'art. 58 dello Statuto, Graziano Musella, sindaco di Assago, e' stato nominato commissario provinciale di Forza Italia per la Provincia di Milano, al posto di Luca Squeri, che assume l'incarico di responsabile del dipartimento nazionale Commercio. A Squeri - si legge sempre in una nota - vanno i piu' sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto, a Graziano Musella i migliori auguri di buon lavoro di tutta Forza Italia.