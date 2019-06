Forza Italia, la mossa di Mara. Giallo sulla sua presenza con Toti

di Fabio Massa

Mancano nove giorni. Comunque vada, sarà un appuntamento assai importante. Per Forza Italia e per quello che sta accadendo al suo interno. Il 29 giugno a Villa Torretta, dalle 9.30, va in scena "il Futuro per Forza", l'evento promosso da cinque esponenti di spicco di Regione Lombardia: l'assessore alla Sanità e capodelegazione in giunta Giulio Gallera, il presidente del consiglio Alessandro Fermi, il sottosegretario Alan Rizzi, i consiglieri Mauro Piazza e Federico Romani. La "regia" dell'operazione ce l'ha, tra gli altri, il papà di Federico, ovvero Paolo Romani, che in queste ore è attivissimo sul fronte delle adesioni. Inutile dire che il 29 giugno è di fatto l'antipasto per quello che avverrà a Brancaccio il 6 luglio. E infatti è previsto che Giovanni Toti, il governatore ligure, si presenti alla convention lombarda. Ma non solo lui, anche se su questo c'è un piccolo giallo. Rumors raccolti da Affaritaliani.it Milano raccontano infatti che pure Mara Carfagna potrebbe partecipare. Altri, invece, smentiscono recisamente che l'ex ministro possa scendere in campo in Lombardia. Anche perché la sua partecipazione cambierebbe tutto. Toti e Carfagna infatti sono stati nominati rispettivamente coordinatore nazionale con delega al Nord e coordinatore nazionale con delega al Sud. Nessuno dei due, però, ha il potere di nominare commissari e dunque di incidere nella vita del partito. Tuttavia politicamente la presenza del solo Toti a Villa Torretta ha un senso. La presenza di entrambi un altro. Anche perché, se ci fosse solo Toti a Villa Torretta andrebbe di fatto in onda la riunione di quello che è l'embrione di una corrente (e per i maligni di un nuovo partito). Se ci fosse Carfagna, il sapore sarebbe ben differente. In tanti stanno alla finestra attendendo conferme o smentite. E non mancano i colpi sottobanco. Da una parte c'era stato un attacco al ruolo di Giulio Gallera come capodelegazione. Dall'altra è stato fatto naufragare il documento firmato dai consiglieri regionali. Mosse e contromosse. Ma la gran parte del gioco lo farà Mara Carfagna, con una conferma o una smentita.

fabio.massa@affaritaliani.it

Di seguito il comunicato diramato nel pomeriggio da FI:

Milano, 20 giugno 2019 - I due nuovi coordinatori nazionali di Forza Italia, Mara Carfagna e Giovanni Toti, sono stati invitati all’evento di sabato 29 giugno “IL FUTURO PER FORZA (ore 9.30, Villa Torretta Sesto San Giovanni - Milano) pensato e voluto per “fornire un contributo concreto alla necessaria azione di rinnovamento e di rinascita del partito”.Lo confermano i promotori dell’iniziativa Alessandro Fermi, Giulio Gallera, Mauro Piazza, Alan Rizzi e Federico Romani, Consiglieri e Assessori Regionali di Forza Italia in Lombardia.“La lungimiranza del Presidente Silvio Berlusconi - commentano gli organizzatori - è davvero straordinaria. Siamo orgogliosi del fatto che la nostra mobilitazione, all’interno del partito, abbia contribuito all’avvio di questa nuova fase di revisione delle regole e di riorganizzazione generale. Il lavoro è solo all’inizio, ma la strada inizia a delinearsi. I valori liberali e riformisti, che compongono il codice genetico di Forza Italia, saranno meglio espressi e rappresentati da una classe dirigente autorevole, selezionata dalla “base” in modo democratico, forte di un mandato ampio e condiviso a livello territoriale”.I promotori dell’evento “Il Futuro Per Forza” comunicano di avere ricevuto la conferma della presenza di uno dei coordinatori, Giovanni Toti. Mara Carfagna era stata invitata nei giorni scorsi.“Sabato 29 giugno - sottolineano Alessandro Fermi, Giulio Gallera, Mauro Piazza, Alan Rizzi e Federico Romani - i partecipanti alla nostra iniziativa sapranno fornire spunti e contributi importanti ai coordinatori nazionali, nell’ottica del rilancio di Forza Italia quale elemento determinante di un Centrodestra forte e unito. Saranno soprattutto amministratori locali, che rappresentano la voce dei nostri territori e che vivono quotidianamente le istanze e i bisogni dei cittadini. L’invito è esteso a tutti i Consiglieri regionali, Parlamentari, rappresentanti delle liste civiche e della società civile che animano il nostro Paese e le nostre realtà locali, e hanno a cuore il loro sviluppo”.“I nuovi coordinatori - concludono i promotori dell’evento di sabato 29 giugno - potranno contare su un bagaglio formidabile di idee e di proposte. Siamo certi che, insieme, sapremo declinarle in azioni concrete che riconsegneranno a Forza Italia il consenso che merita”.