Forza Nuova

Milano: Forza Nuova, "presidio statico" autorizzato all'Arco della Pace



Si terrà all'Arco della Pace il presidio indetto per sabato prossimo a Milano dalla formazione neofascista Forza Nuova. Lo ha stabilito oggi pomeriggio il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica



IL PROVVEDIMENTO - "Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel pomeriggio odierno, ha valutato la situazione dell'ordine pubblico in relazione alla comunicazione del sodalizio di Forza Nuova intesa a svolgere una manifestazione per il prossimo 14 gennaio. Il Consesso ha ritenuto che il presidio potrà aver luogo in forma statica presso l'Arco della Pace". E' quanto si legge in una nota della prefettura.



L'iniziativa preannunciata dall'Anpi provinciale, si spiega, potrà svolgersi, anch'essa in forma statica, in Piazza Fontana e "a cura della Questura sarà disposta un'adeguata pianificazione dei servizi di Ordine pubblico finalizzati a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni nel rispetto della legge".