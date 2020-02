Frades, i sapori della Costa Smeralda a Milano

In via Mazzini 20 sta per aprire il terzo locale a marchio Frades, il primo lontano da Porto Cervo per il format di bottega con cucina. L’apertura ufficiale non è ancora stata fissata, ma probabilmente avverrà nel mese di marzo. Il progetto Frades è un'idea di Roberto Paddeu, con i fratelli Valerio e Fabio (“frades” significa fratelli in dialetto sardo). L'obiettivo dei tre è quello di far conoscere i sapori e i prodotti gastronomici della Sardegna al mondo intero. Nella loro bottega, si possono trovare le chicche di tanti piccoli produttori sardi. E poi c'è la cucina, con un occhio di riguardo per la pasta fresca, tra cui i celebri culurgiones in stile Frades. Per lo chef Roberto si tratta di un ritorno a Milano dal momento che ha lavorato al Four Seasons, con lo chef Sergio Mei, di cui è stato prima commis, poi capo partita e infine junior sous chef.