Franceschini benedice modello Milano: 'Esempio di quello che Italia può fare'

Il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, 'benedice' il modello Milano durante la cerimonia per l'apertura delle Nuove Gallerie di Leonardo. "Milano - dice - è straordinaria in investimenti, cultura e innovazione. Ha veramente dimostrato che l'Italia può puntare all'Europa, al futuro e può essere ottimista in mezzo a tanto scetticismo e sfiducia. Milano è un esempio in quello che l'Italia può fare se crede in se stessa". La nostra sul genio di Leonardo al museo della scienza e della tecnologia, aggiunge, "mi pare il modo più importante a livello internazionale per chiudere le celebrazioni sulla morte di Leonardo da Vinci: è una cosa permanente che resterà. Le grandi ricorrenze - continua - sono importanti per gli eventi che si svolgono in quell'anno, ma lo sono ancora di più se lasciano qualcosa di permanente. Le gallerie sono anche il modo migliore per "chiudere tutte le polemiche sulla mostra su Leonardo che abbiamo fatto in Francia che come sapete è una grande mostra europea che accompagna quella su Raffaello, che si terrà in Italia il prossimo anno, e anziché fare polemiche a Milano si è lavorato intensamente e ci lascia per sempre un luogo fantastico dedicato a Leonardo"