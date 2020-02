Franzini (Statale) "Senza fondi per la ricerca il Paese muore"

"Senza fondi per la ricerca il Paese muore". E' uno dei passaggi piu' significativi del discorso del rettore Elio Franzini che apre l'anno accademico dell'Universita' Statale di Milano. "Senza fondi per la ricerca, la didattica, il diritto allo studio, l'internazionalizzazione, il progresso e l'innovazione, non e' la singola universita' che muore, ma un Paese, che diventa asfittico, chiuso in dispute talmente ridicole da non meritare neppure la definizione di ideologie. Non dobbiamo avere paura - docenti, personale, studenti - nel ribadire ogni ora, con forza, disperazione, passione, la nostra funzione, malgrado l'oblio che l'avvolge".

"Il mantra contemporaneo della sostenibilita' ambientale e' per noi un impegno quotidiano, che si e' tradotto in azioni, nella consapevolezza che quello che si fa per lo studente, per l'ambiente e la vita di noi tutti e' sempre troppo poco e serve come stimolo", ha aggiunto Franzini. "La nostra Universita' deve porsi sempre piu' come un polo attrattivo per l'Europa, progettando nuovi corsi, spesso in inglese, che si aggiungono ai gia' numerosi esistenti".