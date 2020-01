Fratelli d’Italia annuncia costituzione del Gruppo Consiliare del Municipio 6

Fratelli d’Italia annuncia la costituzione del Gruppo Consiliare del Municipio 6 e "dà il benvenuto ai Consiglieri: Gaetano Bianchi, Antonella Buro e Stefania Carnevali.

“Siamo particolarmente felici di aver compiuto la scelta di unirci a Fratelli d’Italia a cui da stasera daremo voce nel nostro Municipio. Lo straordinario lavoro che Giorgia Meloni sta conducendo a livello nazionale, oltre alla fiducia che riponiamo nell’onorevole Carlo Fidanza e nei dirigenti milanesi di FdI, ci hanno convinto a fare questo passo per dare voce a una destra moderna e capace di intercettare il consenso di un numero sempre maggiore di milanesi”, hanno dichiarato i tre nuovi consiglieri Bianchi, Buro e Carnevali.

“La nascita del gruppo consiliare al Municipio 6 è un ulteriore tassello nel rafforzamento di Fratelli d’Italia a Milano. La composizione del gruppo rispecchia bene le tre direttrici su cui si sta sviluppando la forza di aggregazione di FdI sui territori: la ricomposizione della Destra, l’apertura a chi viene da altre esperienze di centrodestra, l’attenzione alle esperienze civiche”, ha dichiarato il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza presentando i nuovi Consiglieri insieme alla Coordinatrice regionale Daniela Santanchè, all’Assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato, alla deputata Paola Frassinetti e al Vice Coordinatore regionale Fabio Raimondo.

Gaetano Bianchi: 81 anni, titolare da 50 anni di una bottega storica di oreficeria, Presidente dell’ASCO Lorenteggio. Eletto per la prima volta in Consiglio di Zona nel gruppo di Alleanza Nazionale nel 1999, rieletto ininterrottamente nel PDL e nel 2016 in Forza Italia. Da oggi torna nella sua casa.

Antonella Buro: nata 53 anni fa a Milano. Laureata in Psicologia. Autrice di articoli e libri su tematiche psicosociali. Responsabile dei servizi alla persona presso pubbliche amministrazioni. Attualmente funzionario di ruolo presso Regione Lombardia. Nel 2016, eletta Consigliere presso il Municipio 6, nelle fila di Forza Italia. Presidente della Commissione Bilancio e Trasparenza, membro della commissione Welfare, Sicurezza, Cultura e Scuola, Urbanistica.

Stefania Carnevali: 54 anni, imprenditrice nel campo immobiliare, madre di due figli. Socio fondatore di una associazione di quartiere, si dedica da anni ai problemi quotidiani della zona. Eletta nel Municipio 6 nel giugno 2016 nella lista civica “Noi Milano, Beppe Sala Sindaco”, ne è uscita nel maggio 2019 passando al gruppo misto e all’opposizione.