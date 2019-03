Frenata brusca metrò: Atm calibra sistema, Codacons fa esposto a Procura

A distanza di pochi giorni ancora una brusca frenata di un convoglio della metropolitana milanese, linea M2, questa volta all'altezza della fermata di Cadorna. L'accaduto ha costretto 9 pendolari contusi al ricovero in ospedale.

Il sinistro sembra essere stato provocato in questa occasione, non da un errore umano (il convoglio infatti viaggiava ad una velocità che rientrava nei limiti previsti) ma dall'attivazione del sistema di frenata di emergenza che avrebbe reagito alla presenza di un potenziale rischio per la sicurezza.

Sull'accaduto Codacons dichiara: "Inaccettabile che possa essere messa così a repentaglio la salute e la sicurezza dei passeggeri che giornalmente in migliaia utilizzano la metropolitana milanese. ATM deve garantire la sicurezza di tutti coloro che vengono trasportati dai loro convogli. Tutti coloro che sono stati coinvolti nel sinistro possono contattare l'Associazione per avere assistenza legale ed ottenere il risarcimento del danno per l'accaduto. Presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica perché vengano accertate le eventuali responsabilità penali per l'accaduto."

Nel frattempo Atm si è attivata per calibrare il sistema di frenata.