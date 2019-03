Metro verde, circolazione sospesa (foto: Salvatore Cozzolongo via twitter)

Frenate anomale della metro, aperti due fascicoli per lesioni colpose

Frenate anomale e pericolose nella metro di Milano: negli ultimi 18 mesi circa 50 episodi. Ed ora sono stati aperti in procura due fascicoli per l'inchiesta avviata con l'ipotesi di reato di lesinoi colpose. Al vaglio in particolare gli episodi più gravi, quello del 4 marzo a Loreto con cinque feriti e quello del 9 marzo a Cadorna con nove feriti

Fascicoli, riferisce Repubblica, su cui stanno lavorando i pm Maura Ripamonti e Mauro Clerici, entrambi del dipartimento Tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro, coordinati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. Gli investigatori dovranno chiarire con precisione le cause che hanno portato a quelle due frenate improvvise e capire se tutto ha funzionato correttamente. Soprattutto, ci sarà da stabilire se ci sono delle responsabilità individuabili tra il personale di Atm.