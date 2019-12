Frenate Atm, dg Giana: "Nel 2020 nuovi treni verranno modificati"

(IMPRESE-LAVORO.COM) - il 2020 probabilmente sarà l'anno della soluzione definitiva del grave problema delle frenate improvvise dei treni della metropitana, secondo Arrigo Giana, direttore generale di Atm, oggi in Commissione a palazzo Marino, per partecipare a una seduta della interamente dedicata all'argomento. In questi mesi Atm ha lavorato per risolvere il problema che è dato dall'eccesso di "falsi positivi" del sistema che segnala possibili rischi per la circolazione. Ora grazie alla nulla osta del Ministero dei Trasporti i nuovi treni saranno modificati, assieme all'apparato di segnalamento per evitare le brusche frenate.