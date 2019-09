Friday for future, in tutta Italia oltre 1 mln manifestanti, a Milano 200 mila

"Considerando che a Roma ora sono circa 200 mila, a Milano anche, la stima del numero totale in Italia e' di oltre un milione di persone". Lo ha dichiarato all'AGI Gianfranco Mascia di Friday for future. "Sono convinto - ha sottolineato - che per quanto riguarda le presenze supereremo la manifestazione dell'altra volta, quando avevamo raggiunto il milione di persone". I manifestanti dello sciopero per il clima a Milano si sono fermati sotto la sede dell'Agenzia delle entrate e hanno chiesto gridando: "Perche' non si trovano mai i soldi per l'ambiente?". Tra gli altri slogan urlati dai ragazzi di Fridays For Future anche "basta soldi per il petrolio e il fossile, chiediamo giustizia climatica". Esposti striscioni con la scritta "il governo finanzia il fossile per 18 all'anno. Investiamoli in istruzione, salute, trasporti e territorio".

Un lungo corteo di studenti ha attraversato le vie del centro di Milano per protestare contro i cambiamenti climatici causati dall'inquinamento. La manifestazione, partita da Cairoli attorno alle 9.30, e' arrivata in piazza Duomo poco prima delle 12. Una volta giunti in piazza Duomo, gli studenti hanno dato alle fiamme una Terra in miniatura, con un diametro di un paio di metri, per denunciare il fatto che "il nostro pianeta sta bruciando". La manifestazione sul clima, organizzata da Fridays for Future per il terzo Global strike for future, dopo la partenza da largo Cairoli, davanti al Castello Sforzesco, ha attraversato Foro Buonaparte, viale Gadio, via Legnano, i Bastioni di Porta Volta, viale Crispi, piazza XXV Aprile, i Bastioni di Porta Nuova, viale Monte Santo, piazza della Repubblica, via Manin, piazza Cavour, via Manzoni, piazza Scala, via Santa Margherita, per arrivare in piazza Duomo.

Non sono mancate le polemiche a stampo politico. "Solidarietà ai ragazzi della Lega cacciati dal corteo per l'ambiente a Catania e insultati a Milano e Forlì. A differenza della sinistra e dei sindacati ci siamo presentati in tante piazze italiane senza bandiere di partito, ma nonostante questo una certa parte politica a suon di chiacchiere vuole intestarsi una battaglia che non è loro, ma di tutti i cittadini. Ringrazio i tantissimi giovani che ci hanno incitato a non mollare, insieme a loro nelle prossime settimane costruiremo un manifesto per l'ambiente con proposte concrete per il Paese", ha dichiarato Luca Toccalini, deputato e Coordinatore Federale Lega Giovani.