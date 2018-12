Frode fiscale: operazione, operazione dal Molise alla Lombardia

Un'associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale mediante indebite compensazioni con crediti tributari inesistenti e' stata sgominata la notte scorsa nel corso di una operazione svolta in sinergia dalla Guardia di Finanza di Chieti e dalla Polizia di Stato nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti. Dodici le persone arrestate, 3 in carcere e 9 ai domiciliari, 40 gli indagati. Per 14 di loro e' stato disposto l'obbligo di dimora tutti e' stata disposta la misura interdittiva del divieto di svolgere attivita' economiche, disposto il sequestro di beni per 63 milioni di euro.



Frode fiscale, 12 persone arrestate. Maxi-operazione dal Molise alla Lombardia



Tra le persone coinvolte imprenditori e professionisti. L'operazione ha interessato Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia e Campania con decine di perquisizioni. I particolari dell'operazione, denominata 'Dark Shadow', saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terra' alle 9 presso la Procura della Repubblica di Chieti alla presenza del procuratore capo Francesco Testa unitamente ai vertici provinciali di Finanza e Polizia.