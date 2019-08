Frode su contributi UE a imprese agricole a Como e Sondrio, 91 denunciati

Oltre 10 milioni di euro di beni sequestrati, 91 denunciati per truffa aggravata, di cui sette anche per associazione a delinquere. E' il bilancio di un'indagine della Guardia di finanza di Menaggio, in provincia di Como, coordinata dalla procura di Sondrio che ha scoperto una truffa per ottenere indebitamente i contributi europei stanziati nel piano della politica agricola comune tra il 2007 e il 2014 e destinati al sostegno delle imprese del settore agricolo e montano. Alcuni allevatori locali avevano segnalato il fatto che alcuni pascoli venivano concessi in affitto dai Comuni ad aziende agricole non locali, che, pur non portando gli animali in quota, ottenevano i benefici previsti dalla normativa europea. I regolamenti comunitari consentono l'ottenimento di contributi alle imprese agricole che assicurino il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali attraverso il pascolo del prato o mediante la presenza fisica del bestiame sui terreni. L'attività dei militari ha consentito di scoprire un gruppo diretto da sette persone e due società di servizi che, mediante un'azione di 'rastrellamento' dei territori montani di proprietà degli enti comunali dell'alto lago di Como e della Bassa Valtellina, consistita nella stipula di contratti di affitto agrario degli alpeggi e nel loro successivo subaffitto ad aziende agricole attive soprattutto in pianura, offrivano un pacchetto documentale completo utile per poter richiedere all'Unione Europea contributi. Le 91 aziende agricole coinvolte, per aumentare virtualmente la superficie agricola in uso e ottenere maggiori premi, si rivolgevano al gruppo, che forniva loro documentazione falsa o alterata.