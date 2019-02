Fronde e veleni in maggioranza. Regione, non passa la legge Ambiente

Il Consiglio regionale ha bocciato nella seduta di oggi la risoluzione sui cambiamenti climatici. Sul documento, a scrutinio segreto (così come richiesto dal consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati), ci sono stati 33 voti a favore, 40 contrari, mentre un consigliere non ha votato. Il voto di fatto mostra la debolezza della maggioranza dopo l'ampia discussione in commissione: ben 12 voti infatti contrari appartengono alla maggioranza di governo, che va così sotto sulla risoluzione sulla quale aveva lavorato in primis l'assessore Raffaele Cattaneo.

Secondo alcune fonti di Affaritaliani.it Milano questo è il preludio a una richiesta di rimpasto che verrà avanzata dopo le Europee ma che potrebbe anche andare a penalizzare gli azzurri (che tuttavia hanno votato contro, almeno in parte, al provvedimento).