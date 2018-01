Frontale fra auto e bus con 50 bambini a bordo, tutti illesi



Paura per 50 bambini diretti in vacanza a Campodolcino (Sondrio) su un pullman che si e' scontrato frontalmente con un'auto il cui conducente e' rimasto ferito in modo non grave. L'incidente e' avvenuto all'altezza di San Giacomo Filippo, lungo la statale 36 dello Spluga.



Tutti illesi i piccoli, ma per loro un grande spavento. Hanno poi raggiunto la localita' di villeggiatura con un altro bus. Sul posto i soccorritori sanitari del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia Locale che hanno operato per alcune ore prima di riaprire la strada al traffico.