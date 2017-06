Fs acquista il 36,7% di M5 da Astaldi: "E' solo il primo passo"

Renato Mazzoncini

Ferrovie dello Stato ha acquisito da Astaldi il 36,7% di M5 spa, la concessionaria che gestisce la linea 5 (Lilla) di Milano, per un controvalore di 64,5 milioni di euro. Il closing dell'operazione- si legge in una nota di Astaldi - e' avvenuto al termine dell'iter procedurale e autorizzativo previsto, nonche' dopo il via libera da parte dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato. Astaldi restera' azionista con una quota del 2% di M5, assicurando il supporto allo sviluppo delle attivita' di propria competenza. Invariata la quota detenuta dagli altri soci: Ansaldo Sts 24,6%, Atm 20%, Alstom 9,4% e Hitachi Rail Italy 7,6%.

"Siamo soddisfatti della cessione a Fs della nostra quota detenuta in M5, avvenuta nei tempi stabiliti e che segue quelle di A4 Holding in Italia e SCMS e Pacific Hydro Chacayes in Cile", commenta Paolo Astaldi, presidente dell'omonimo gruppo, che aggiunge: "Stiamo inoltre valutando con attenzione le opzioni commerciali ricevute per le ulteriori cessioni. Prosegue quindi con successo l'implementazione del nostro Piano strategico che, oltre al programma di dismissioni di asset in concessione, prevede obiettivi di crescita sostenuti da un riposizionamento delle attivita' del gruppo su mercati a profilo di rischio piu' contenuto e una migliore qualita' della redditivita'". L'acquisizione della quota del 36,7% di M5 e' un'altra tappa raggiunta da Fs - prosegue la nota - nel realizzare il Piano industriale 2017-2026, presentato nel settembre 2016, per quanto riguarda il pilastro della mobilita' integrata urbana e metropolitana. FS ha ridisegnato la propria strategia per cogliere, come azienda di mobilita' integrata, le opportunita' generate dalle politiche di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa programmati dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sfruttando in sinergia tutte le infrastrutture di trasporto. Lo sviluppo di ampi e capillari sistemi di mobilita' integrata - treno, metropolitana, trasporto pubblico su gomma, mondo sharing (car/scooter/bike) - che faciliti gli spostamenti door to door dal punto di partenza alla destinazione finale utilizzando solo ed esclusivamente i sistemi di trasporto collettivo e' il valore che oggi, a livello mondiale, determina la competitivita' delle grandi metropoli e, conseguentemente, dell'intero sistema paese. In questa strategia si inserisce l'ingresso di FS nella societa' M5. I progetti per i prolungamenti verso Monza e Settimo Milanese della linea Lilla, importante tassello della mobilita' metropolitana milanese, potranno cosi' beneficiare di una forte accelerazione, conclude la nota.

"L'ingresso di Fs in Metro 5 e' il primo passo per creare un sistema di infrastrutture e servizi integrati che facilitino la mobilita' collettiva anche nelle grandi citta'. Il gruppo Fs in linea con le strategie definite dal Piano industriale, vuole favorire lo sviluppo della mobilita' integrata anche con la progettazione, costruzione e gestione di nuove linee metropolitane. Per questo mettera' a disposizione il proprio know how tecnico/specialistico e dialoghera' con tutti i soggetti interessati. A Milano, come in tutte le altre grandi citta' del Paese"; cosi' Renato Mazzoncini, Ad e Dg di Fs, ha commentato l'acquisizione da Astaldi del 36,7% di M5 spa, la societa' che gestisce la linea 5 (Lilla) della metropolitana di Milano.