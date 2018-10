FTTH in crescita: Open Fiber si estende ad altri quattro comuni di Milano

Milano, 17 ottobre 2018 – Altre 21.000 unità immobiliari complessive sono state raggiunte dalla fibra ultraveloce di Open Fiber nell’area metropolitana di Milano e potranno così beneficiare dei vantaggi della banda ultra larga: i servizi FTTH sono da oggi disponibili per oltre 5.000 abitazioni di Cornaredo, che si sommano alle 4.500 del comune Corsico, alle 8.000 case già connesse di Settimo Milanese e alle 3.500 di Trezzano sul Naviglio. Intanto, proseguono i lavori per cablare le oltre 32.000 unità abitative previste dal progetto di Open Fiber nei quattro comuni milanesi.

La società guidata da Elisabetta Ripa sta cablando l’hinterland milanese in modalità FTTH (Fiber To The Home), portando quindi direttamente a casa o in ufficio un’infrastruttura capace di supportare velocità di trasmissione di 1 Gbps (fino a 1 Gigabit al secondo), consentendo così il massimo delle performance. Il piano di Open Fiber per i comuni cintura di Milano prevede un investimento totale di oltre 70 milioni di euro.

Oltre a Cornaredo, Corsico, Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio, nelle scorse settimane la commercializzazione dei servizi è stata già avviata nei comuni di Bresso, Buccinasco, Cinisello Balsamo, Opera, Pioltello, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate e Sesto San Giovanni.

L’azienda punta a garantire la copertura delle maggiori città italiane con l’obiettivo di realizzare una rete quanto più pervasiva ed efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del “sistema Paese” e, in particolare, l'evoluzione verso “Industria 4.0”. Grazie alla fibra ottica Open Fiber, case, condomini, scuole, uffici, aziende e strutture della Pubblica Amministrazione velocizzeranno il processo di digitalizzazione, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e P.A. e aumentando la produttività e la competitività delle imprese.

Vodafone, Wind Tre e Fibra City sono le aziende che per prime hanno commercializzato servizi su fibra Open Fiber per i comuni di Cornaredo, Corsico, Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio. Nei prossimi mesi altri operatori nostri partner commercializzeranno i servizi in FTTH di Open Fiber.